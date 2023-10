Navijač dotrčao do Ronalda tokom susreta protiv BiH, utakmica na kratko prekinuta (VIDEO)

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo doživeo je neprijatnu situaciju tokom meča kvalifikacija za EP protiv BiH zbog čega je meč na kratko prekinut u 39. minutu utakmice.

Neidentifikovani muškarac je krenuo ka Kristijanu Ronaldu sa tribina, ali je obezbeđenje hitro reagovalo i odmah ga udaljio van terena, a kasnije verovatno i van stadiona. Na snimku deluje da je navijač želeo da se fotografiše sa Ronaldom, ali ga to naravno ne opravdama, te ostaje nejasno kako je uspeo da dođe do samog terena u Zenici. Cristiano Ronaldo attacked by a pitch invader. pic.twitter.com/5bKbhpvWJs — Midnight (@MidnightFPL) October 16, 2023