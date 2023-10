U Kini potpisani ugovori o izgradnji brze saobraćajnice od Bačkog Brega do Srpske Crnje i autoputa od Beograda preko Zrenjanina do Novog Sada

NOVI SAD - Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da mu je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić koji boravi u Kini javio vest da je prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini potpisao ugovore o izgradnji brze saobraćajnice od Bačkog Brega do Srpske Crnje i autoputa od Beograda preko Zrenjanina do Novog Sada.

U narednim godinama više od dvadeset vojvođanskih opština dobiće direktan izlaz na auto-put što će mnogo značiti za njihov opstanak i razvoj kao i razvoj čitave Srbije. Naša zemlja ide nezadrživo napred. Čestitam, poručio je Mirović na svom instagram nalogu.