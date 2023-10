Vučić na Pinku počeo predizbornu kampanju: Postoji plan stranih službi za svrgavanje SNS-a

Aleksandar Vučić gostovanje na televiziji Pink danas je posvetio kritikama poteza opozicije i započeo kampanju SNS pozivajući građane da glasaju za nju na izborima koji još nisu raspisani.

Za opoziciju je rekao da radi, ne samo protiv njega, već protiv svoje države, a detaljno je naveo da postoji i "plan stranih službi" za svrgavanje SNS-a, samo nije naveo o kome je reč. Gostujući u jutarnjem programu Pinka on je komentarisao pismo dela opozicije visokom predstavniku EU Žozepu Borelju u kojem traže da se sankcije sprovedu lično protiv Vučića, a ne protiv Srbije i rekao da to nikad nigde nije bilo i da je to neodgovoran, antidržavni i antinarodni