Kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra

Još jedan lep dan je pred nama, a kako meteorolozi najavljuju, biće pretežno sunčano i toplo vreme.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najavljuju da će i do kraja oktobra u Srbiji biti natprosečno toplo vreme. Za danas prognoziraju u jutarnjim satima ponegde samo kratkotrajnu maglu ili nisku oblačnost. – Tokom jutra po nizijama, kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla koja smanjuje vidljivost na 400 do 800 m, lokalno i ispod 200 m – navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura od osam do 14, a najviša od 23 do 27. – Malo