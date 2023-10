Vučić o sastancima u Briselu: Kurti nije spreman da formira ZSO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku televizije Pink da premijer Kosova Aljbin Kurti nije spreman da formira ZSO. „To je neka vrsta kvadarture kruga, jedan začarani krug iz kog neće biti lako da izađemo“, rekao je Vučić.

Komentarišući jučerašnji dan i sastanke, Vučić je istakao da je Kurti juče izveo „trik“. „Kurti je juče izveo dobar, ali kratkoročni trik. Pokušavao je to ranije, ali juče je to bio poslednji put da je izveo jer ne verujem da to više može da prođe. Prvi je imao sastanak sa čelnicima EU, pa potom sa Boreljom i Lajčakom. On je njima izneo ideju hajde da potpišemo sva tri dokumenta. Reč je o drugom, Briselskom, Ohridskom sporazumu. On je to priznao zato što je znao da