Vučić: Decembarski izbori važni, neće biti narednih do 2027, Đilas pravi lider opozicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da su predstojeći izbori važni i zbog kontinuiteta vlasti jer, kako je kazao, narednih neće biti pre 2027. godine. On je za televizju Prva ponovio da će izbore raspisati u sredu ili četvrtak, da je glasanje 17. decembra važno za Srbije, te optužio opoziciju da je već počela "prljavu kampanju".

Najavio je i da će vlast izaći sa svim planovima u vezi svetske izložbe "Expo", koja se održava 2027. godine. Optužio je opoziciju za niz medijskih i ličnih napada na njega, te kao primer naveo spot koji je emitovan dok je gostovao na televiziji Prva. Kazao je to što je taj spot, u kome se naziva i lažnim šahistom i neuspešnim huliganom emitovan na početku kampanje, najbolje govori o onima koji stoje iza njega.

Pozvao je bilo koga iz opozcije na partiju šahu, te izrazio uverenje da će ih "sve zajedno, njih petnaestak" pobediti, te obećeo i da će im dozvoliti "da vraćaju poteze". "Posle ovakve kampanje koju su počeli, trudiću se da ne odgovaramo na ovakav način", rekao je on. Ocenio je da je opozicija već počela sa "brutalnom i prljavom" kampanjom. Prema njegovim rečima, ne treba se kriti već reći ljudima šta je istina o ekonomiji i ostalom, ali ne na način predstavljen u tom spotu. "Zamislite šta bi neko od njih rekao da se našao u sličnom spotu i kome se sve ne bi žalio... ja se neću žaliti ni EU, ni bilo kome drugome", kazao je Vučić. Vučić najavio je danas da će, oko 1. decembra, korisnici socijane pomoći i osobe kojima je neophodna nega drugih, dobiti po 10.000 dinara. On je za televiziju Prva kazao da je to jednokratna pomoć države. Prema njegovim rečima, u jednoj velikoj grupi tih osoba je 170.000 a u drugoj je njih oko 51.000. Kazao je i da će penzioneri, vlasnici penzionerskih kartica, imati 30 odsto popusta na karte Srbijavoza i 15 odsto na avio karte Er Srbije. Najavio je i da će studentske kartice početi da se izdaju od 1. decembra, te da će njhovi vlasnici imati 10 odsto popusta na avio karte a 20 odsto na vozne karte. On je, povodom najave Stranke slobode i pravde (SSP) da će posle decembarskih izbora, ako pobede vratiti penzionerima novac oduzet smanjenjem penzija 2014. godine, kazao da je to bilo uradjenoi da bi se "spasila država". Prema njegovim rečina, tada su smanjene penzije mahom penzionerima čije su bile visoke, a finansijska konsolidacije je uradjena zahvaljujući i poverenju najstarijih građana. Pozvao je lidera SSP Dragana Đilasa da "vrati 35 miliona evra" koje, kako je kazao, država vraća roditeljima jer im je, dok je bio gradonačelnik Beograda, duplo naplaćiva boravak dece u vrtićima. On je izrazio je nadu da će na predstojećim izborima pobediiti lista "Srbija ne sme da stane", odnosno koalicija oko Srpske napredne stranke (SNS).

Vučić, bivši predsednik SNS, ocenio je za televiziju Prva da bi, u slučaju pobede opozicije, Srbija bila uništena u ekonomskom, pravnom i svakom drugom pogledu.

Optužio je opoziciju da želi povratak na vlast u cilju lične koristi, a predsednika Stranke slobode i pravde Dragan Djilasa nazvao je "stvarnim liderom opozicije".

Vučić je kazao da je on glavna meta napada opozicije u 86 odsto slučajeva.

Ostalih 14 odsto, kako je rekao, otpada na sve ostale u vlasti i opoziciji.

Smatra i da nema razlike u ciljevima desno orijentisane i proevropske opozicije, odbacio je stavove lidera Stranke Srbija Centar Zdravka Ponoša koga je nazvao "poiltičkim janjičarem".

Vučić je kazao i da je lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas stvarni lider liste "Srbija protiv nasilja", te je predstvanike te liste kritikovao kad su, kako je rekao, bili na vlasti.

(Beta, 10.29.2023)