Vučić: Izbore raspisujem u sredu ili četvrtak, ispunjeni svi zahtevi

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će izbore raspisati najverovatnije u sredu ili četvrtak i da su ispunjeni svi zahtevi koji su bili postavljeni.

Vučić je gostujući na TV Prva rekao da je vlast ispunila sve zahteve koji su bili postavljeni. „Ne znam tačno, sredu ili četvrtak. Ali za sedamnaesti, to je jasno. Za sedamnaesti, da. Ispunili smo sve zahteve i one nepisane i one pogrešno napisane. Sve smo zahteve ispunili. Samo se, vidim, ne hvale time, pošto oni nikada ni jedan zahtev nisu ispunili. Mi ispunjavamo. Za nas su predstavnici bivšeg režima, takođe predstavnici značajnog dela građanstva. Mi njih