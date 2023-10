Vučić: Uskoro po 10.000 dinara za korisnike socijalne pomoći i osobe kojima je potrebna pomoć drugih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju 29. oktobra da će, oko 1. decembra, korisnici socijane pomoći i osobe kojima je neophodna nega drugih, dobiti po 10.000 dinara.

On je za televiziju Prva kazao da je to jednokratna pomoć države. Prema njegovim rečima, u jednoj velikoj grupi tih osoba je 170.000 a u drugoj je njih oko 51.000. Kazao je i da će penzioneri, vlasnici penzionerskih kartica, imati 30 odsto popusta na karte Srbijavoza i 15 odsto na avio karte Er Srbije. Najavio je i da će studentske kartice početi da se izdaju od 1. decembra, te da će njhovi vlasnici imati 10 odsto popusta na avio karte a 20 odsto na vozne karte. On