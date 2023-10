Sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temepratura do 27 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo.

Vetar uglavnom slab, u košavskom području umeren do jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 14 stepeni, najviša od 22 do 27 stepeni. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar ujutro slab, tokom dana i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, najvisa oko 26 stepeni.