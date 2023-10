Sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni

Drugog dana vikenda u Srbiji će biti sunčano i toplo. Temperatura će biti nekoliko stepeni viša nego juče, i do 26 stepeni, a sutra do 27.

Ujutru će po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije biti kratkotrajne magle. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren južni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Vreme će sutra biti slično današnjem i malo toplije, s najvišom temperaturom do 27 stepeni. I u utorak će tokom većeg dela dana preovlađivati sunčano vreme. Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će posle podne