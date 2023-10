Vremenska prognoza 30. oktobar 2023.

Vedro iznad Srbije. Duvaće košava a topao vazduh sa severa Afrike stiže na Balkan. Jutarnja temperatura od 4 do 14 stepeni, najviša od 22 do 27. U Beogradu je danas izmereno 25 stepeni. I sutra sunčano, ali vetrovito. Temperatura do 26 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 30.10.2023. Ponedeljak: Ujutro i delom pre podne duž rečnih dolina, po kotlinama i visoravnima jugozapadne, južne i istočne Srbije magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab, u košavskom području umeren do jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 14, najviša od 22 do 27 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 25 stepeni, verovatnoća 95%. 31.10.2023. Utorak: Toplo