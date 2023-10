NSZ: Novi rokovi za program „Moja prva plata“

Prijavljivanje nezaposlenih, mladih za učešće u programu biće u periodu od 13. novembra do 6. decembra.

Poslodavci će kandidate birati od 7. decembra do 22. decembra. Na portalu “Moja prva plata” najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama. Zaključivanje ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, biće sprovedeno u periodu od 1. do 19. januara 2024. godine. Sprovođenje programa “Moja prva plata”, kako je navela NSZ, takođe mora