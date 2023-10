Filmska pucnjava u Hrvatskoj: Napadač pucao muškarcu u obe noge: Poznavali se od ranije, ispred kafića lokva krvi (video)

Jedna osoba teško je ranjena u pucnjevi koja se dogodila večeras u hrvatskom gradu Solinu.

Kako prenose tamošnji mediji, do pucnjave je došlo oko 19.30 časova, u ugostiteljskom objektu u ulici Antuna Gustava Matoša. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Index", napadač je M.J. (38) dok je ranjeni njegov vršnjak A.Ž., koji se nalazi u splitskoj bolnici. Muškarac A.Ž. životno je ugrožen, dok se prenosi da mu je napadač pucao u obe noge. Do pucnjave je došlo ispred jednog kafića, gde su ostaci zločina još uvek prisutni. Kako prenosi Dalmatinski