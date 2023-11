Ujutru oblačno, mestimično kiša, u toku dana razvedravanje

U Srbiji će danas ujutru biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, uglavnom u centralnim i južnim krajevima Srbije.

U toku dana prestanak padavina, uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 17 u Negotinskoj Krajini do 24 stepena u Podrinju, saopštio je RHMZ. Kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na zapadu i severozapadu Srbije. U Beogradu ujutru umereno do potpuno oblačno, a u toku dana razvedravanje, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 8 do 12, a