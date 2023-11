Banjac na protestu: Ovo je bila poslednja protestna šetnja, samo su u Tel Avivu šetali duže

Beta pre 4 sati

Moderator subotnjeg protesta "Srbija protiv nasilja" u Beogradu Smiljan Banjac saopštio je večeras da je protestna šetnja do zgrade REM-a i RTS-a bila ujedno i poslednja.

"Možete sami sebi da aplaudirate, šest meseci ste šetali u Beogradu. Samo su građani u Tel Avivu to uradili duže", rekao je Banjac ispred RTS-a gde se završila protestna šetnja, uz glasne povike protiv urednika te medijske kuće. On je pozvao građane da 17. decembra ostanu odgovorni i glasaju "za one koje smo naterali da budu na jednoj izbornoj listi 'Srbija protiv nasilja'". "Vidimo se 17. decembra, pokušaćemo da odbranimo glasove i ako ne bude kako bi trebalo bićemo ponovo ovde, i brojniji", rekao je Banjac. On je na kraju protesta istakao da "Srbija ne spava". "Obrisaćemo ih 17. decembra, jer mi smo svetlo a oni su mrak, i radovaćemo se tome", rekao je Banjac. Protest protiv nasilja: Vreme je da zgrabimo priliku i 17. decembra promenimo nešto

On je rekao da će se na eventualnu krađu glasova reagovati kao 1996. i 2000. godine, jer "Srbija se lako buni i budi i želi da živi u slobodi i miru". "Izborili smo se za vanredne izbore, proevropska opozicija se ujedinila na jednoj listi. Nemojte da prespavate 17. decembar", poručio je Banjac građanima. On je rekao da građani već šest meseci dele bes, tugu i strah zbog tragedija koje su se desile, misleći na masovna ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i kod Mladenovca. "Delimo i nadu da se može nešto promeniti krajem ove godine. Uspeli smo da oslobodimo ljude straha, ne samo u Beogradu, gde je to uobičajeno, već i u mnogim mestima gde nikada nije bilo protestnih šetnji", rekao je Banjac. Kako agencija Beta nezvanično saznaje, planirano je da ovo bude poslednji ovakav skup ispred Skupštine Srbije. Nakon obraćanja moderatora protesta krenula je protestna šetnja do REM-a i RTS-a, na čijem je čelu veliki tansparent "Srbija protiv nasilja", a učesnici su prilikom zaustavljanja kod REM-a vikali "Ostavke, ostavke". Stranke proevropske opozicije, koje su organizatori protesta, par dana potpisale su koalicioni sporazum o zajedničkom izlasu na izbore sa listom "Srbija porotiv nasilja". Ispred Skupštine Srbije počeo 27. protest 'Srbija protiv nasilja' Na platou ispred Skupštine Srbije počeo je 27. po redu protest "Srbija protiv nasilja" u Beogradu, tokom kojeg će, kako je najavljeno, učesnici proći centrom grada, "medijskom trasom" od sedišta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) do zgrade Radio-televizije Srbije.

Ovim protestom se obeležava i pola godine od masovnih ubistava u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i u okolini Mladenovca. Jedna od učesnica skupa koja je donela cveće, rekla je agenciji Beta da će ga posle protestne šetnje ostaviti ispred škole "Vladislav Ribnikar". Okupljeni nose ispisane parole kao što je "Srbija ne sme biti ista - 17. decembar", sa precrtanim SNS, i "Vršac protiv kompletnog idiota". Protesti "Srbija protiv nasilja" počeli su u Beogradu a zatim i u drugim gradovima Srbije nakon masovnih ubistava koja su se dogodila 3. i 4. maja, a na njima je izneto više zahteva od kojih su ispunjeni oni za održavanje posebne sednice Skupštine Srbije o bezbednosti nakon tih događaja, formiranju Anketnog odbora za utvrđivanje odgovornosti, kao i ostavke zbog institucionalne odgovornosti ministra prosvete Branka Ružića i direktora BIA Aleksandra Vulina. {image2} Vulin je juče podneo ostavku, ali kao razlog za to nije naveo zahtev sa protesta. Stranke proevropske opozicije, koje su se okupile i u zajedničkoj izbornoj listi "Srbija protiv nasilja" za izbore 17. decembra tehnički su organizatori protesta od njihovog početka. Među zahtevima protesta koji nisu ispunjeni su ostavka članova Saveta REM-a, kao i rukovodstva RTS-a čijim izveštavanjem građani navode da nisu zadovoljni, oduzimanje nacionalnih frekvencijama televizijama Hepi i Pink, za koje se navodi da "promovišu nasilje", gašenje tabloida koji krše novinarski kodeks, kao i ostavka ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.

