Večeras još jedan protest „Srbija protiv nasilja“, kolona građana ide „medijskom rutom“

Protest "Srbija protiv nasilja" održaće se i večeras ispred skupštine Srbije, a kolona građana će se kretati takozvanom "medijskom rutom" do zgrade RTS.Tema ovonedeljnog protesta je šest meseci od tragedije u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a očekuje se da na protestu bude objavljen plan za naredni period, odnosno kako će se i šta dešavati dok traje predizborna kampanja.

Predstavnik stranke Zeleno-levi front Radomir Lazović izjavio je juče za agenciju Beta da zbog predizborne kampanje za decembraske izbore važe drugačija pravila kada stranke nešto organizuju. „Protesta će biti u 18.00 na platou ispred skupštine, a najavićemo kako će se to dešavati tokom kampanje jer je to poseban period i važe drugačija pravila kada stranke nešto organizuju“, rekao je on posle potpisivanja predizbornog koalicionog sporazuma stranaka okupljenih oko