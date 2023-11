"Srbija je naš prijatelj" Izrael se nedvosmisleno ograđuje od izjava ambasadora u Hrvatskoj - Reagovao ministar spoljnih poslova

MINISTAR spoljnih poslova Izraela Eli Koen nedvosmisleno se ogradio od izjava koje se pripisuju ambasadoru njegove zemlje u Hrvatskoj i naglasio da su Srbija i srpski narod cenjeni prijatelji Izraela i da im je ta zemlja zahvalna na trajnoj podršci i partnerstvu naroda.

Foto Tanjug/AP - Nedvosmisleno se ograđujemo od izjava koje se pripisuju izraelskom ambasadoru u Hrvatskoj. Srbija i njen narod su cenjeni prijatelji Izraela i zahvalni smo na trajnoj podršci i partnerstvu naših naroda - naveo je Koen na društvenoj mreži X, a na svom nalogu na toj mreži njegovu izjavu prenela je i Ambasada Izraela u Srbiji. We unequivocally distance ourselves from the statements attributed to the Israeli ambassador in Croatia. Serbia and its people