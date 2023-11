"Mi smo kamičak u cipeli": Vučić na Tanjugu: "u lice sam rekao Makronu, Melonijevoj, Šolcu, Lajčaku i Borelju da ne dolazi u obzir da priznam Kosovo"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom jubileja 80 godina rada i postojanja Tanjuga gostuje na TV Tanjug, voditeljka je podsetila da je i ovo 30 godina njegove političke karijere.

- Tanjug je uvek bio pristojan mediji, agencija koja nije služila za uvrede na račun drugih. Ponekad snažnije prenese neku vest koja više znači vlastima. Sećam se kada sam 1993. kada sam bio na nekoj tribini, u vreme žestokih optužbi socijalista na račun radikala. Tako je to počelo - prisetio se Vučić. - Biti novinar je posebno zanimanje, ja to ne bih mogao da budem - rekao je on. - Kada su bile uvrede na račun porodice, rekao sam ljudi "smirite se". Mogu brzo da