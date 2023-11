Vučić: Nova runda dijaloga je trebalo da se održi 6. ili 7. novembra, Priština nije prihvatila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je nova runda dijaloga trebalo da bude održana u Briselu 6. ili 7. novembra, ali da misli da druga strana nije to prihvatila. Istakao je da su ga evropski lideri u Briselu pitali kada će da potpiše nezavisnost Kosova i da im je odgovorio da neće.

