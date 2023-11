Srbija danas na udaru veoma snažnog ciklona: Jak vetar protutnjao i dizao krovove, a evo kada se očekuje stabilizacija vremena

Srbija je danas na udaru veoma snažnog ciklona, odnosno hladnog fronta, koji se u sklopu njega premešta preko naše zemlje.

Pre podne i sredinom dana u većini predela bilo je vedro, uz jak i olujni jugozapadni vetar, ponegde i sa orkanskim udarima, pri čemu je pričinjena i materijalna šteta. Vetar je bio fenskog efrekta, pa je već oko podneva u Loznici i u Valjevi bilo neverovatnih 25°C, a nešto kasnije maksimalnih 23-24°C mereno je širom Srbije, dok je istovremeno Vojvodinu zahvatilo zahlađenje, uz pad temperature na 14°C