Stano: Predlog za ZSO izbalansiran, obe strane ga prihvatile

Portparol Evropske unije Peter Stano ocenio je za Radio-televiziju Kosovo da je novi evropski predlog za osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom izbalansiran i da EU insistira da on počne da se primenjuje.

Stano je rekao da su obe strane na sastanku 26. oktobra u Briselu prihvatile predlog evropskih lidera i istakao da bi on ublažio rizik od eskalacije i novog nasilja. "Na sastanku su strane nagovestile "načelnu" spremnost da prihvate ovaj evropski predlog, ali su obe imale preduslove koji su drugoj strani bili neprihvatljivi. Očekujemo da će ova spremnost dovesti do implementacije bez daljeg odlaganja. Preduslovi nisu prihvatljivi", rekao je Stano. On je dodao da