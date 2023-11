Tadić: SDS i DJB idu zajedno na izbore

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić najavio je danas da će ta stranka na predstojeće izbore izaći na zajedničkoj listi sa strankom "Dosta je bilo" (DJB) Saše Radulovića.

Na konferenciji za novinare u prostorijama SDS-a, Tadić je rekao da je to odlučeno juče na sednici Glavnog odbora stranke. Fonet/Marko Dragoslavić On je najavio da će na listi biti i grupa građana "Nestale bebe", koja je, kako je rekao, aktuelizovala veoma važno pitanje u društvu. Tadić je rekao da su otvoreni i za druge stranke, sindikate ili grupe građana koje žele da im se priključe. On je rekao da će Duško Vujošević predvoditi listu na beogradskim izborima, a