Ogroman požar kod Knića Vatra zahvatila dve vikendice, ljudi u blizini u šoku gledaju kako plamen guta sve pred sobom (video/foto)

Veliki požar izbio je večeras kod Knića.

Kako se navodi, vatra je buknula pored jezera, a prema prvim informacijama, plamen se proširio na dve vikendice. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Za sada nema podataka o povređenim osobama. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na snimcima se mogu videti ljudi koji nemoćno gledaju kako vatra guta objekte. Kurir.rs Kurir