Danas vetrovito, uz pogoršanje vremena: Maksimalna temperatura do 17°C

U Srbiji u petak naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0°C na jugu i jugoistoku Srbije do 10°C u košavskom području, maksimalna dnvena od 11°C na severozpadu Srbije i u Negotinskoj Krajini do 17°C na jugoistoku Srbije. U Kragujevcu u petak naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura 8°C,