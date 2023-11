Priština ignoriše, Beograd ne odustaje: Koplja se lome oko ZSO, tenzije sve jače, a sada su SAD umešale prste

Srbi na Kosovu već deceniju čekaju da Priština ispuni obećanje na koje se obavezala Briselskim sporazumom i formira Zajednicu srpskih opština (ZSO), ali se od mrtvog slova na papiru dalje nije stiglo. Najnovija izjava ambasadora Amerike u Prištini Džefrija Hovenijera da "neće imati izvršna ovlašćenja" ponovo je uzburkala duhove, jer bi se u tom slučaju svela na nevladinu organizaciju na šta Beograd, razumljivo, ne pristaje. Zato je pitanje, kako će izgledati ZSO?

Predlog je već na stolu, velika diplomatska petorka EU i SAD donela su ga nedavno Beogradu i Prištini, ali do sada nijedna informacija o njemu nije izašla u javnost. Čulo se samo da je prihvatljiv za obe strane, ali i da na njemu treba da se radi. Uz sve to, iz Beograda poručuju da bez poštovanja Briselskog sporazuma nema dogovora. - Pozicija Beograda je jasna i nema potrebe da se pregovara nešto što je već prihvaćeno, na osnovu sporazuma iz 2013. i 2015. Jer, to