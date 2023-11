Danas prepodne sunčano, popodne oblačno, temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će danas ujutro biti sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i kratkotrajnom maglom.

Pre podne će u većem delu biti pretežno sunčano, a po podne umereno oblačno i suvo, osim na krajnjem jugu i jugoistoku, gde će se zadržati oblačno vreme, mestimično sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu će jutro biti sveže, na širem području grada lokalno je moguća pojava slabog prizemnog mraza. Pre podne pretežno sunčano, a po podne malo do