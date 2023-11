Vremenska prognoza za 13. novembar 2023.

U većem delu Srbije malo do umereno oblačno i suvo. Samo na severu mestimično može biti malo kiše. Jutro će biti hladno, ponegde samo 3 stepena. Tokom dana od 13 do 17 stepeni. U Beogradu bez padavina. Nakon svežeg jutra, u najtoplijem delu dana oko 16 stepeni.

13.11.2023. Ponedeljak Jutro sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije, a samo na severu uz više oblačnosti tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 7 , a najviša dnevna od 13 do 17stepeni. 14.11.2023. Utorak U većini krajeva malo do umereno oblačno, suvo i toplo, a samo na severu uz nešto više oblačnosti ponegde sa slabom, kratkotrajnom