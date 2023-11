Krstić: Opozicija bi se ujedinila na bilo kom nivou da sruši Vučića

On je odbacio navode da je tzv. proevropska opozicija jedina pro-evropska snaga u zemlji

Marketinški stučnjak Nebojša Krstić izjavio je da bi se opozicija udružila na bilo kom nivou, ukoliko bi tako uspela da obori aktuelnu vlast. "Za njih je to odlično, a ja mislim da bi to bilo jako loše za Srbiju. U suštini to bi bila i prevara birača", rekao Krstić za Tanjug. On smatra da je to prevara birača zato što će izbegavati teme o kojima se razlikuju kao što su Kosovo i EU, pod izgovorom da te teme, pre svega, u Beogradu nisu važne. "To je jedna vrsta