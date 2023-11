"Moja žena je prodala kuću bez mog znanja": Nakon priča da je uhapšen, oglasio se Sejo Kalač: "Nikome nisam pretio"

Nakon tvrdnji Sonje Jović iz Zagreba da je zbog jezivih pretnji Sejo Kalač uhapšen, pevač se oglasio i otkrio svoju stranu priče.

Naime, vlasnica kafane u kojoj je često boravio pevač optužila ga je da je često dolazio u kuću koju je otkupila od njega i da joj je pretio smrću. - To nije tačno, ta žena sve izmišlja. Zakačila se žena za mene, hoće da se eksponira, da bude popularna preko mog imena. Ona me uopšte ne interesuje, samo neka me ostavi na miru-istakao je Sejo, a na pitanje čija je kuća koju Sonja pominje da je otkupila od njega zbog dugova, pevač negira da ju je uopšte sam i prodao.