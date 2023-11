Prolećni dan pred nama, do 20 stepeni danas! Iskoristite lepo vreme, stižu kiša i zahlađenje: Detaljna prognoza

Danas će u Srbiji nešto toplije, maksimalna dnevna temperatura do 20 stepeni.

Danas će u Srbiji nešto toplije, maksimalna dnevna temperatura do 20 stepeni. Srbija: U utorak znatno toplije od proseka i pretežno suvo sa sunčanim periodima, a samo je po Vojvodini moguća poneka kap kiše tokom dana uz promenljivu oblačnost. Uveče naoblačenje na severu Vojvodine donosi kišu koja se u noći ka sredi premešta ka jugu. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče