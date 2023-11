Teška saobraćajka u Sjenici! Nastradala jedna osoba (video)

Sjenica – Teška saobraćajna nesreća potresla je večeras Sjenicu.

Incident se dogodio na kružnom toku u blizini hotela Borovi, gde se vozilo prevrnulo pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Policija i hitna pomoć su brzo stigli na mesto nesreće, ali prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba, identifikovana kao E.R., je nažalost preminula. Lekari se i dalje bore za život druge osobe K.B. koja je takođe bila učesnik incidenta. Policija je izvršila uviđaj na mestu