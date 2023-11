Srpski diplomata proteran iz Hrvatske: Grlić Radman: Savetnik u ambasadi Srbije proglašen personom non grata

Ministar spoljnih poslova Gordan Grlić rekao je danas da je Hrvatska preduzela recipročnu meru i proglasila savetnika ambasade Srbije u Hrvatskoj personom non grata.

On je prvo govorio o proterivanju hrvatskog diplomate, prvog sekretara u Ambasadi Republike Hrvatske Hrvoja Šnajdera. - Predvideli smo eskalaciju, ali ne i ovakav radikalan potez, to nije uobičajeno - rekao je Grlić Radman. Rekao je i da je nota već uručena. - Odlučili smo da se savetnik ambasade Srbije u Hrvatskoj proglasi personom non grata Hrvatske. Nota je uručena ambasadorki i u njoj se navodi da savetnik mora napustiti teritoriju Hrvatske - rekao je on. Kazao