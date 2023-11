Delo: Zoran Đorđević nepoželjan kao ambasador Srbije u Sloveniji

Prema pisanju ljubljanskog dnevnika, nije bilo moguće dobiti zvaničnu informaciju o problemima u dodeli agremana za Đorđevića jer Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Slovenije ne komentariše proceduru za izdavanje agremana za šefove diplomatskih misija.

U principu, u slovenačkoj diplomatiji dodela agremana sledi šest do osam nedelja nakon predloga, ako nema prepreka za njegovo izdavanje. To utvrđuju nadležne institucije, od Ministarstva spoljnih poslova, policije, pravosudnih organa do slovenačke obaveštajno-bezbednosne službe. Prema saznanjima Dela, jedna od institucija izrazila je “formalnu rezervu” prema Đorđeviću. Prema članu 4 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, država prijema, odnosno Slovenija, nije