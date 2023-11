Špijuni su među: Nama?! Srbija proterala hrvatskog diplomatu, Zagreb uzvratio bez osnova: Analitičari za Blic TV o špijunskoj aferi koja trese komšijske odnose

Šta se događa na relaciji Beograd - Zagreb? Najpre je Ministarstvo spoljnih poslova proglasilo prvog sekretara hrvatske ambasade Hrvoja Šnajdera personom non grata, pozivajući se na Bečku konvenciju, pa je na to Ministarstvo veleposlanstva Hrvatske odgovorilo proterivanjem srpskog konzula Petra Novakovića, pozivajući se na reciprocitet. Iako zvaničan razlog za proterivanje hrvatskog diplomate Beograd nije saopštio, posumnjalo se na špijunažu, a kasnija razmena saopštenja i nota delom je to i potvrdila.

Iako se Ministarstvo spoljnih poslova, pre dva dana, kada je hrvatskom diplomati pokazalo da mora put domovine, pozvalo na član 9 Bečke konvencije – u kojem piše da država domaćin u svako doba i bez obaveze da obrazloži, može doneti odluku da je bilo koji diplomata persona non grata - posle uzvratne mere Hrvatske, postalo je jasno da je razlog proterivanja špijunaža. Jer hrvatsko ministarstvo pozvalo se na reciprocitet, a srpsko to odbacilo. - Ovim putem želimo da