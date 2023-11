Srbija ostaje posvećenja očuvanju mira i stabilnosti: Predsednik Vučić se sastao sa lordom Stjuartom Pičom (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan lordom Stjuartom Pičom.

"Sa lordom Pičom sam razmenio mišljenja o aktuelnim dešavanjima na KiM i u regionu. Ponovio sam da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti u regionu, odgovornoj politici i ispunjavanju dogovorenog, na prvom mestu formiranju Zajednice srpskih opština", napisao je predsednik Vučić na Instagramu. (Kurir.rs)