Preminuo Dragan Đurović, bivši ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, u 65. godini

Dragan Đurović, bivši ministar unutrašnjih poslova i poslanik Demokratske partije socijalista, iznenada je preminuo u 65. godini.

Đurović je bio potpredsednik Vlade Crne Gore u periodu od 2001. do 2007. godine, a u tom periodu bio je i ministar unutrašnjih poslova, od 2003. do 2005. godine i v.d. Ministar inostranih poslova (u periodu od maja 2002. do januara 2003. godine). Bio je i šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Crne Gore u Skupštini Crne Gore i član Predsedništva stranke. Dva puta je biran za poslanika u Domu građana Skupštine Srbije i Crne Gore i pet puta za