Novosađanin ubijen u stanu u Zmaj Jovinoj, uhapšen državljanin BiH

Pripadnici novosadske policije, u saradnji sa Policijskom upravom za Grad Beograd, uhapsili su S.

G. (1996), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on, ubodima oštrim predmetom, usmrtio 54-godišnjeg Novosađanina, u njegovom stanu. S. G. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Kako saznaje Radio 021, do hapšenja je došlo nakon što je juče u prepodnevnim časovima u Zmaj Jovinoj u samom centru grada, po pozivu rođaka