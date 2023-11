Jeremić: Kod ostalih stranaka desnice stranački interesi prevladali nad nacionalnim

Nosilac liste Narodne stranke "Siguran izbor. Ozbiljni ljudi" Vuk Jeremić izjavio je da je Narodna stranka (NS) pokazala najviše iskrenosti u zalaganju za odbacivanje francusko-nemačkog plana za Kosovo i Metohiju, dok su kod ostalih stranaka desnice stranački interesi prevladali nad nacionalnim, saopštila je NS.

- Stranke desnice nisu nastupile zajedno na izborima, iako se svi slažu da bismo tako bili mnogo jači u zalaganju da francusko-nemački plan bude odbačen. To nije bila krivica Narodne stranke, koja je u tim pregovorima bila najkonstruktivnija i nije drugima postavljala nikakve zahteve. Dogodio se sukob, fingiran ili ne, između Zavetnika i Novog DSS - rekao je on. Dodao je da ne zna kome je u interesu da ne dođe do zajedničkog nastupa desnice, ali i da nastup u više