VIDEO Požar u Nišu: Gori magacin EI Niš od 3.000 kvadrata

Gašenje požara koji je jutros izbio u magacinima u jednom objektu u Bulevaru svetog cara Konstantina u Nišu i dalje traje.

Požar koji je izbio oko 5.30 časova zahvatio je površinu od 3.000 kvadratnih metara. Reč je o magacinu Elektronske industrije Niš. Vatrogasne ekipe su odmah po dojavi izašle na lice mesta. Vatrogasci ulažu maksimalne napore da spreče da se požar proširi i na obližnje magacine, navodi MUP. Povređenih osoba, prema dosadašnjim informacijama, nije bilo. U intervenciji učestvuje 27 vatrogasaca sa devet vozila