Pritvor američkom novinaru Gerškoviću u Rusiji produžen dva meseca

Sud u Moskvi saopštio je u utorak da je do januara produžio pritvor američkom novinari Evanu Gerškoviču (Gershkovich), koji je uhapšen u Rusiji krajem marta pod optužbom za špijuniranje.

Okružni sud Lefortovo je naveo da je Gerškoviču, koji je negirao optužbe, "period pritvora" produžen za još dva meseca do 30. januara. Gerškoviča, reportera lista Volstrit džurnal (The Wall Street Journal), privela je Federalna služba bezbednosti (FSB) 29. marta u gradu Jekaterinburgu na Uralu pod optužbom za špijunažu za koju je predviđena kazna do 20 godina zatvora. On je prvi američki novinar koji je uhapšen u Rusiji po optužbi za špijunažu od Hladnog rata