Spajić: Popis stanovništva odložen za 3. decembar

Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da je večeras na elektronskoj sednici Vlade doneta odluka da se popis stanovništva odloži za 3. decembar.

On je ocenio da je odluka opozicije da podrži odlaganje popisa dokaz da Crna Gora "sazreva kao društvo". - Za mene je ovo jako bitno za pomirenje Crne Gore - istakao je Spajić na konferenciji za medije. On je dodao da je Vlada uspela da za manje od mesec zatvori jedan proces i da svi budu zadovoljni. - Na sve smo izazove odgovorili u rekordnom roku. Imamo kontrolu procesa koja je do sada neviđena. Bilo je puno nedoumica, ali vreme će pokazati da je bilo jako bitno