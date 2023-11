Danas počinje isplata pomoći penzionerima od po 20.000 dinara

Penzionerima, korisnicima privremene naknade - invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci - korisnicima privremene naknade kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) danas će početi isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara.

Kako je ranije objavio Fond PIO pomoć će dobiti svi koji su pravo na penziju ili naknadu ostvarili zaključno sa 23. novembrom ove godine, odnosno do tog datuma su podneli zahtev za ostvarivanje prava. To, kako su naveli u Fondu PIO znači da svi građani koji su podneli zahtev do 23. novembra i ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, imaju pravo na novčanu pomoć bez obzira na datum kada će im biti doneto rešenje, a novac će im