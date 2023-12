Poverenik navodi da ne može da reaguje u slučaju SNS kol centra, Šabić: Usko i rigidno tumačenje

Beta pre 7 sati

Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti saopštila je da ne postoji osnov za reagovanje u slučaju rada kol centra Srpske napredne stranke (SNS) i mogućoj zloupotrebi ličnih podataka svih građana, o čemu je ranije pisao Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

"Iz teksta koji ste objavili ne može se zaključiti da li su spiskovi koji sadrže podatke građana proistekli iz baze članstva i simpatizera koje svaka politička stranka ima ili iz nekih drugih baza podataka te ne postoji pravni osnov da bi Poverenik mogao da reaguje u konkretnom slučaju", rekli su iz kancelarije Poverenika za CINS.

Taj istraživački portal objavio je tekst o kol centru SNS-a, u kojem su izneli sumnje da se u njihovim bazama nalaze podaci poput JMBG-a, adrese i biračkog mesta građana, uz koji su objavili i fotografiju baze i koje podatke ona ima.

Nekadašnji poverenik Rodoljub Šabić smatra drugačije i navodi da je to što se ne zna odakle dolaze spiskovi građana - razlog da se proveri.

"Definitivno postoje indicije da bi to mogla biti baza podataka koja nije nastala, kako to uobičajeno stranke objašnjavaju, u akcijama od vrata do vrata ili prikupljanjem na štandovima i partijskim skupovima ili konferencijama", ocenio je Šabić.

Dodao je da Poverenik može da proveri da li su lični podaci građana u SNS kol centru došli iz institucija.

"Za slučaj da je sumnja osnovana, tu ne samo da ima osnova za intervenciju Poverenika (u kol centru) i zabranu dalje obrade tih podataka, nego i za dalju intervenciju tužilaštva", objasnio je Šabić i dodao da, ako se te sumnje potvrde, može da reaguje tužilac jer se radi o krivičnom delu neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka.

Ocenio je da je tumačenje Poverenika "usko i rigidno" i da svakako ima mesta da se, "u najmanju ruku, provere te sumnje".

(Beta, 12.01.2023)