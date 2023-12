Poverenik navodi da ne može da reaguje u slučaju SNS kol centra, Šabić: Usko i rigidno tumačenje

“Iz teksta koji ste objavili ne može se zaključiti da li su spiskovi koji sadrže podatke građana proistekli iz baze članstva i simpatizera koje svaka politička stranka ima ili iz nekih drugih baza podataka te ne postoji pravni osnov da bi Poverenik mogao da reaguje u konkretnom slučaju”, rekli su iz kancelarije Poverenika za CINS.

Taj istraživački portal objavio je tekst o kol centru SNS-a, u kojem su izneli sumnje da se u njihovim bazama nalaze podaci poput JMBG-a, adrese i biračkog mesta građana, uz koji su objavili i fotografiju baze i koje podatke ona ima. Nekadašnji poverenik Rodoljub Šabić smatra drugačije i navodi da je to što se ne zna odakle dolaze spiskovi građana – razlog da se proveri. “Definitivno postoje indicije da bi to mogla biti baza podataka koja nije nastala, kako to