U Srbiji danas toplo vreme, temperatura do 24

U Srbiji će danas biti umereno oblačno, natprosečno toplo i vetrovito vreme, sa temperaturom do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. U planinskim predelima, posebno zapadne i jugozapadne Srbije, olujni udari vetra uz topljenje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od sedam do 17, na jugoistoku i istoku zemlje hladnije od nula do četiri, a najviša dnevna od 19 do 24. U Beogradu će danas biti umereno oblačno, natprosečno toplo i vetrovito vreme. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 22.