Sutra osetno hladnije, tokom dana oblačno, na jugu mestimično kiša

U Srbiji će sutra biti osetno hladnije, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, dok se ujutro slab sneg očekuje ponegde i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u Vojvodini, a uveče i noću i u ostalim krajevima se očekuje razvedravanje. Vetar će ujutro i pre podne biti umeren i jak severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan do sedam stepeni Celzijusa, a najviša od tri stepena na severu i zapadu, do devet stepeni na jugu Srbije. U Beogradu će biti osetno hladnije, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Ujutru će biti umeren i jak severozapadni vetar, posle