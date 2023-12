I sutra veoma hladno u Novom Sadu, u sredu i četvrtak moguća kiša

I utorak će u Novom Sadu biti hladan.

Tokom dana promenljivo oblačno vreme, a temperatura će se kretati od -2 do 7 stepeni. Duvaće slab, u košavskom području umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Sreda i četvrtak biće tmurni, a oba dana moguća je i kiša. U sredu će temperatura biti od 0 do 4 stepena, a u četvrtak od 1 do 4 stepena. Petak vedriji, ali hladan. Temperatura će se kretati od -1 do 6 stepeni. Slično vreme i u subotu, kada će temepratura biti od 0 do 5 stepeni. Početkom naredne sedmice