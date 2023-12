Tribina ProGlas-a u Zaječaru: Što više nas bude glasalo, toliko će biti vernija slika onoga što Srbija zaista misli

U prepunom Omladinskom centru, u Zaječaru, održana je još jedna tribina inicijative ProGlas, koja širi ideje o važnosti izlaska na glasanje i poziva na buđenje društvene svesti.

Okupljenima su se obratili novinarka Biljana Stepanović, akademik dr Vladica Cvetković i glumac Ammar Mešić, navode u saopštenju. „Podeljeni smo na ekstremno bogate i ostale koji su siromašni, i kojima se propoveda da treba da budu siromašni. Podeljeni smo na one koji su članovi vladajuće stranke – one kojima je sve dozvoljeno, i one druge, koji imaju dve opcije – da čekaju i ćute dok im život prolazi, ili da odu u inostranstvo. Ja neću da odem u inostranstvo. Moje