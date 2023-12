Decembar sve hladniji! Zima se naoštrila, evo kada će doći do otopljenja

Zima se naoštrila.

Zima se naoštrila. U Srbiji danas oblačno i hladno sa slabim snegom i susnežicom ujutru i pre podne, a popodne suvo uz delimično razilaženje oblaka. Vetar slab severozapadni i severni, a popodne istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 2°C do 5°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C. Beograd Oblačno i hladno sa slabim snegom i susnežicom ujutru i pre podne, a popodne suvo uz delimično