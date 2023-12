Danas se pušta u probni rad gasovod Srbija - Bugarska

BEOGRAD - Gasni interkonektor Srbija - Bugarska danas će biti pušten u probni rad, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Očekuje se prisustvo najviših državnih zvaničnika Srbije i Bugarske. Završeni su svi radovi na gasovodu do Bugarske, čime će se omogućiti sigurnije i stabilnije snabdevanje gasom iz različitih izvora, a posebno iz Azerbejdžana. Izgradnja novog gasovoda u dužini od 109 kilometara od Niša do Dimitrovgrada trajala je 12 meseci. Ukupna dužina dvosmernog gasovoda Srbija-Bugarska je 170 kilometara, od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša. U Srbiji su izgrađene i četiri